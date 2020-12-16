Уфа, , 12:54 — REGNUM Присяжные в Калининском районном суде Уфы сегодня должны вынести свой вердикт мужчине, которого обвиняют в избиении до смерти педофила. Об этом 16 декабря сообщают журналист программы «Честно говоря».

По его слова, подсудимый приехал в суд в хорошем настроении, но с журналистами общаться не стал, поскольку, по информации источника, ему запрещено разглашать любую информацию.

По словам корреспондента, поддержать подсудимого приехали его супруги, мать, а также друзья и близкие: они рассчитывают на положительный исход дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 января 2020 года обвиняемый шёл домой. В этот момент к нему подбежали два ему знакомых подростка и рассказали, что взрослый мужчина хотел совершить с ними развратные действия. По версии следствия, обвиняемый решил выяснить отношения с 54-летним мужчиной, который ранее вышел из тюрьмы, где отбывал срок за педофилию.

Следователи считают, что в результате началась драка, во время которой обвиняемый избил мужчину. Позже мужчина скончался в машине скорой помощи. Свою вину обвиняемый не признал.

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