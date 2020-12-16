Белгород, , 12:18 — REGNUM Автомобиль скорой помощи загорелся ночью 16 декабря в Белгороде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Огнём полностью повреждён моторный отсек.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 00:32. Автомобиль скорой помощи загорелся на улице Студенческой. Через 10 минут пожарные ликвидировали возгорание, огнём оказался полностью повреждён моторный отсек и кабина автомобиля. Предполагаемая причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Погибших и пострадавших нет.