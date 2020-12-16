Уфа, , 12:00 — REGNUM Лжепрокурора осудили в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-службы республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что 48-летний житель города Октябрьский весной 2017 года представился своему знакомому сотрудником прокуратуры и пообещал за 505 тысяч рублей решить вопрос о прекращении уголовного дела в отношении его супруги. Эти деньги, якобы предназначались для передачи другим сотрудникам прокуратуры.

Сообщается, что на самом деле обвиняемый не являлся сотрудником прокуратуры и не обладал такими полномочиями, а полученные деньги он потратил по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Он признал свою вину.

В результате суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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