Улан-Удэ, , 11:40 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ продолжаются работы на месте коммунальной аварии, произошедшей 15 декабря вечером, в результате которой дороги оказались затоплены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, отключение потребителей не потребовалось.

В работах задействовали три вакуумные машины, четыре четыре пескоразбрасывателей, два трактора-щетки и грейдер. В результате вода с проезжей части улиц была убрана, что позволило избежать превращения его в каток.

«Договариваемся с УК и ТСЖ ближайших домов, чтобы они своевременно подсыпали песком внутридворовые территории, которые залило водой. Также специалисты объезжают места выхода воды на проезжую часть», — добавили в мэрии.

По данным МУП «Водоканал», причиной аварии стал засор на головном коллекторе. Для ремонта коммунальщикам пришлось удалять корни деревьев, проросших внутрь трубопровода.

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