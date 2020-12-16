Сараево, , 11:57 — REGNUM 15 декабря мужчина в костюме Деда Мороза в ходе стрельбы в центральном районе Сараево Башчаршии ранил трёх человек. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Злоумышленник бежал по улице в тот момент, когда вытащил пистолет и начал стрелять в прохожих, ранив двух мужчин и одну девушку.

По словам очевидцев, он выстрелил им в ноги, после чего бежал с места происшествия в направлении сараевского католического собора. Жертвы получили лёгкие травмы. Полиция Сараево объявила преступника в государственный розыск.