Самара, , 11:10 — REGNUM Незаконный вывоз ценных пород древесины в Казахстан пресекли сотрудники Самарской таможни. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, на автотрассе Казань-Оренбург-Акбулак около поселка Акбулак Оренбургской области сотрудники таможни остановили направляющийся в Казахстан грузовик с полуприцепом, в котором находились доски бука.

Также было установлено, что в грузовике находятся пиломатериалы ценных пород ясеня (11,73 куб. м) и дуба (5,63 куб. м). Таким образом, общая стоимость незаконно транспортируемого груза составляет порядка 833 тысячи рублей. Товар был изъят.

По данному факту в отношении руководителя организации из Оренбурга было возбуждено уголовное дело по признакам контрабанда стратегически важных ресурсов и товаров.

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