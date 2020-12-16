Ульяновск, , 11:03 — REGNUM В Ульяновской области в городах Ульяновск и Димитровград выявили предполагаемые источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области.

15 декабря в Заволжском районе Ульяновска в ходе межведомственных рейдов выявили четыре источника загрязнения воздуха. Предполагаемые источники обнаружены по Инженерному проезду, по данным фактам будут проведены контрольно-надзорные мероприятия.

Также в ходе рейда предполагаемый источник выбросов вредных веществ выявлен в Димитровграде. В министерстве полагают, что загрязнять атмосферный воздух могла одна из мебельных фабрик. Данная проверка проводилась на основании «многократных обращений жителей на задымление».

В минприроды отмечают, что возбуждено административное расследование, в ходе которого будет проведён анализ законности деятельности организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют усилить контроль в сфере охраны природы, особенно в части состояния атмосферного воздуха. Для этого будет увеличена штатная численность министерства природы. Также региональные власти выступают за ужесточение санкций за загрязнение атмосферного воздуха, что наиболее актуально для Заволжья в Ульяновске, жители которого часто жалуются на выбросы вредных веществ.

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