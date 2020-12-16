Оренбург, , 10:54 — REGNUM В Оренбурге 15 декабря отменили авиарейс в Москву. Причиной стала техническая неисправность самолета, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно должно было вылететь в Москву (Шереметьево) 15 декабря в 12:15 по местному времени (10:15 мск). О подробностях неполадок информация отсутствует. Согласно данным онлайн-табло регулярный рейс должен выполнять лайнер Sukhoi SuperJet 100.

На рейс было зарегистрировано 78 пассажиров, в том числе четверо детей. В ожидании рейса 73 пассажира находились по месту жительства, еще 11 пассажиров предоставили номера в гостинице.

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