Чернигов, Украина, , 11:01 — REGNUM В Черниговской области Украины без света остаются 120 населённых пунктов. Об этом сообщила 16 декабря пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря (мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи остаются обесточенными 120 населённых пунктов», — сказано в сообщении.

Ликвидацией аварий занимаются бригады облэнерго.

В пресс-службе также отметили, что на автодорогах государственного и местного значения работает техника, движение транспорта не ограничено.

Напомним, ранее в трёх областях Украины были обесточены 234 населённых пункта.

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