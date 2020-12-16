Чернигов, Украина, 16 декабря 2020, 11:01 — REGNUM В Черниговской области Украины без света остаются 120 населённых пунктов. Об этом сообщила 16 декабря пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Ликвидацией аварий занимаются бригады облэнерго.
В пресс-службе также отметили, что на автодорогах государственного и местного значения работает техника, движение транспорта не ограничено.
Напомним, ранее в трёх областях Украины были обесточены 234 населённых пункта.
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