Заиграевский район, Бурятия, , 10:49 — REGNUM Следователи разбираются в обстоятельствах трагического происшествия в Заиграевском районе Бурятии, где пожарный погиб, пытаясь спасти с электроопоры кошку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, пострадавший был госпитализирован 14 ноября.

В тот день в пожарную часть позвонила местная жительница, сообщив о застрявшей на столбе кошке. Прибыв на место 22-летний пожарный установил лестницу и начал подниматься. При этом он не уведомил электриков и спасательной операции.

«Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода, получил удар электротоком и упал с высоты вниз. От полученных повреждений молодой человек через непродолжительное время скончался в лечебном учреждении», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».