Соледар, ДНР, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксировали 14 обстрелов со стороны украинских формирований. Об этом сообщили 16 декабря в представительстве Донецкой Народной Ресбпулики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применяли гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Ясиноватая, Спартак, Яковлевка, Весёлое, Александровка, Ленинское», — сказано в сообщении.

Жертв сред мирных жителей ДНР, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Всего по территории республики выпустили 41 единицу боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования дважды обстреляли из гранатомётов окраины Горловки. Огонь вёлся с позиций ВСУ в районе посёлка Шумы.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли из гранатомётов посёлок в ДНР