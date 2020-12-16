Соледар, ДНР, 16 декабря 2020, 10:20 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксировали 14 обстрелов со стороны украинских формирований. Об этом сообщили 16 декабря в представительстве Донецкой Народной Ресбпулики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применяли гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Жертв сред мирных жителей ДНР, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Всего по территории республики выпустили 41 единицу боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования дважды обстреляли из гранатомётов окраины Горловки. Огонь вёлся с позиций ВСУ в районе посёлка Шумы.
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