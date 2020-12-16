Астрахань, , 10:07 — REGNUM В Астрахани начальник районного участка сети канализации МУП «Астрводоканал» подозревается в причинении ребёнку смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону

1 сентября 11-летняя девочка провалилась в открытый колодец водоотводящей сети у дома № 45 на улице Акмолинской в Трусовском районе. Спасатели достали её, девочка была госпитализирована, но так и не пришла в сознание и 28 сентября скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, начальник участка сети канализации Трусовского района МУП города Астрахани «Астрводоканал» не оградил колодец ограничительными конструкциями и не дал соответствующих поручений своим подчиненным. Следователи продолжают устанавливаются все обстоятельства произошедшего.