Уфа, , 09:45 — REGNUM Двух мужчин обвиняют в покушении на двойное убийство и убийство местного жителя с особой жестокостью в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, вечером в декабре 2020 года четверо мужчин распивали алкогольные напитки в квартире дома в Стерлитамаке. В какой-то момент два обвиняемых поссорились с 37-летним хозяином квартиры и 27-летним мужчиной. Конфликт перерос в драку. Следователи считают, что обвиняемые избили мужчин с особой жестокостью. В результате хозяин квартиры получил не совместимые с жизнью травмы, второй потерпевший выжил.

Сообщается, что после этого обвиняемые скрылись, но позже сообщили сотрудникам полиции, где они находятся и были задержаны стражами порядка. Обвиняемые признали свою вину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело отношении 18-летнего жителя города Стерлитамака и 29-летнего жителя города Уфы по признакам покушения на убийство двух лиц и убийство с особой жестокостью. Материалы уголовного дела переданы в Верховный суд Башкирии, где они будут рассмотрены по существу.

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