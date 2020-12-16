Гатчина, Ленинградская область, , 09:46 — REGNUM После разбойного нападения на настоятеля православного храма в Гатчинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Злоумышленники похитили у священнослужителя денежные средства и имущество более чем на полмиллиона рублей и ранили мужчину ножом. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне утром в поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти двое злоумышленников, вооруженных предметом, похожим на пистолет, проникли в частный дом 62-летнего священника.

Угрожая настоятелю храма, разбойники нанесли ему ножевые ранения, похитили денежные средства (в размере 290 тыс. рублей) и имущество, после чего скрылись. Общая сумма ущерба составила 590 тыс. рублей.

«Потерпевший был доставлен в медучреждение, где ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации мужчина отказался»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»).Полицией приняты все необходимые меры по розыску и задержанию злоумышленников.

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