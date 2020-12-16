Чита, , 09:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 23 725 человек, причём 261 из них добавился только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 420 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 105 (-4 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 48 (-3 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 21 334 пациента вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+298 за сутки).

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