Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM Общежитие Уральского юридического института МВД РФ оперативно эвакуировали из-за сильного задымления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Инцидент произошёл рано утром 16 декабря 2020 года, в 05:36 (время местное). Из общежития на улице Таганская самостоятельно, до прибытия пожарных эвакуировались 146 жильцов. К общежитию доставили 49 пожарных и 13 единиц пожарной техники.

«Произошло короткое замыкание проводки без последующего горения в коридоре на втором этаже», — уточнили спасатели.

Пострадавших нет. Пожарные исключили дальнейшее распространение дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посёлке Усть-Абакан (Хакасия) произошёл пожар в общежитии. Погиб двухлетний ребёнок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии после гибели ребёнка при пожаре возбуждено уголовное дело