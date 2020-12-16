Уфа, , 09:03 — REGNUM Двадцатилетний мужчина погиб в результате наезда автомашины на электроопору в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла вечером 15 декабря на автодороге в Туймазинском районе. Автомобиль ВАЗ-2114, за рулём которого находился 19-летний парень ехал по дороге Балебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. На 63 км этой дороги около села Агиртамак автомобиль съехал в кювет и наехал на электроопору.

Сообщается, что в этом ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу, а его 20-летний пассажир получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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