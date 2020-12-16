Киев, , 08:54 — REGNUM В столице Украины девять автомобилей повреждены в результате падения трёх электроопор. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошёл 15 декабря на Шулявском путепроводе, на котором продолжаются ремонтные работы. В результате никто не пострадал.

Ситуацию прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко:

«Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность — на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ», — заявил он.

Кличко, а также заказчик строительства — КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева», обратились с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений».

Напомним, в 2017 году Шулявский мост частично обрушился. Построен он был в 1964 году и не ремонтировался около 30 лет.

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