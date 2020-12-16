Киев, 16 декабря 2020, 08:54 — REGNUM В столице Украины девять автомобилей повреждены в результате падения трёх электроопор. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Инцидент произошёл 15 декабря на Шулявском путепроводе, на котором продолжаются ремонтные работы. В результате никто не пострадал.
Ситуацию прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко:
Кличко, а также заказчик строительства — КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева», обратились с заявлением в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений».
Напомним, в 2017 году Шулявский мост частично обрушился. Построен он был в 1964 году и не ремонтировался около 30 лет.
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