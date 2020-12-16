Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM Состояние трёх бурятских подростков, отравившихся медицинскими препаратами, улучшается. По данным Минздрава республики, двое к настоящему времени уже выписаны из больницы, третий вышел из комы и переведён из реанимации в отделение педиатрии.

«Состояние у него средней степени тяжести. Динамика положительная», — передаёт сообщение ведомства портал «Байкал-Daily».

Как сообщало ИА REGNUM, трое студентов местного техникума 15−16 лет были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу 8 декабря.

Во время урока физкультуры одному из них стало плохо, по пути в больницу он впал в кому. Следом в больницу попали двое его друзей. Предварительно установлено, что перед уроками они приняли от 7 до 18 таблеток.

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