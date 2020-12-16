Житомир, Украина, , 08:34 — REGNUM В Житомирской области Украины был выявлен участок, на котором велась незаконная вырубка леса. Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины.

«Личности злоумышленников не установлены. Учитывая, что нарушение имеет признаки уголовного, ГЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые и будут искать нарушителей», — рассказал глава ведомства Андрей Мальованый.

По предварительным оценкам, сумма причинённого ущерба составила 6,3 миллиона гривен или $227 тыс.

«Чёрным лесорубам» грозит штраф или тюремное заключение на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее европейский суд вынес решение, согласно которому Украина обязана откорректировать запрет, принятый в 2015 году и касающийся ограничений экспорта леса в ЕС.

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