Житомир, Украина, 16 декабря 2020, 08:34 — REGNUM В Житомирской области Украины был выявлен участок, на котором велась незаконная вырубка леса. Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины.
По предварительным оценкам, сумма причинённого ущерба составила 6,3 миллиона гривен или $227 тыс.
«Чёрным лесорубам» грозит штраф или тюремное заключение на срок до трёх лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее европейский суд вынес решение, согласно которому Украина обязана откорректировать запрет, принятый в 2015 году и касающийся ограничений экспорта леса в ЕС.
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