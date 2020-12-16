Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM Следователи в Бурятии выпустили на волю четырёх кречетов, изъятых у задержанных 7 декабря браконьеров. Хищные птицы занесены в Красную книгу РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Птицы несколько дней содержались под наблюдением орнитологов. Но, чтобы кречеты не потеряли навыки охоты, было решено выпустить их на свободу сразу после оформления необходимых документов.

«Место для выпуска тщательно подобрано специалистами с учетом наличия кормовой базы и более мягкого температурного режима. Кречеты должны остаться здесь на зимовку, а к весне улететь севернее в места своего обитания», — отметили в ведомстве.

Между тем задержанным охотникам, в числе которых оказался житель одной из стран Ближнего Востока, может грозить до восьми лет лишения свободы. Против них возбуждено уголовное дело за незаконную добычу особо ценных животных, занесённых в Красную книгу.