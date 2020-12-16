* запрещённая в России организация

Абуджа, , 08:23 — REGNUM Исламистская террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за похищение сотен школьников на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает BBC Swahili.

В четырёхминутном аудиосообщении человек, утверждающий, что он является лидером «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Абубакар Шекау, взял ответственность за нападение.

Среди похищенных в ходе атаки — дети в возрасте 10 лет. Губернатор штата Кацина ранее сказал, что 333 мальчика всё ещё числятся пропавшими без вести, добавив, что власти ведут переговоры, чтобы спасти учеников.

По мнению экспертов, объявление террористов представляет собой тревожный знак того, что джихадистская группировка расширила своё влияние в регионе.

Теракт в родном штате президента страны Мухаммаду Бухари произошёл на фоне ожесточенной критики работы правительства в сфере обеспечения безопасности. В июле лидер «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждал в видеоролике, что группировка распространила своё влияние на северо-западе Нигерии. В этом году в регионе были убиты сотни людей.

«Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявляет активность в Нигерии с 2009 года, нападения в основном сосредоточены на северо-востоке страны. Деятельность группировки привела к десяткам тысяч смертей и перемещению более двух миллионов человек.

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