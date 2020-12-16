Джакарта, , 08:07 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в море Тахуна вблизи островов Сангихе индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает Detik.

Землетрясение произошло утром 16 декабря 2020 года около 06:21 по местному времени в районе моря Сулавеси.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии эпицентр землетрясения расположен в море на расстоянии 178 км к северу от города Тахуна на глубине 28 км.

Данные о последствиях землетрясения пока не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в индонезийской провинции Бенгкулу.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Индонезии