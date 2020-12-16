Череповец, Вологодская область, , 07:46 — REGNUM В городе Череповце Вологодской области дежурный экипаж ДПС закрыл своей машиной пешеходов на переходе от неожиданно вылетевшего автомобиля с лихачом в наркотическом опьянении. Об этом 6 декабря журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, в ходе патрулирования в городе Череповце одного из участков Северного шоссе сотрудники ДПС на автомобиле остановились перед нерегулируемым наземным пешеходным переходом для пропуска людей.

«В следующее мгновение они увидели, что по левой полосе к переходу приближается автомобиль, не снижая скорости. Полицейские развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя и предотвратили наезд транспортного средства на пешеходов», — рассказала представитель МВД.

Пострадавших при столкновении нет. За рулём легковушки оказался молодой человек, который находился в состоянии наркотического опьянения. Вместе с пассажиром он попытался помешать полицейским изъять госномера его автомобиля.

Водитель и пассажир, совершившие нарушение, получили по пять суток административного ареста.