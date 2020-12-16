Петропавловск-Камчатский, , 07:21 — REGNUM Пожар произошел в двухкомнатной квартире жилого дома в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло в пятиэтажном доме по улице Чубарова в ночь на 16 декабря. Спасатели прибыли на место происшествия спустя пять минут после поступления вызова. Пожар им удалось ликвидировать за 20 минут и не допустить распространения огня.

Общая площадь возгорания не превышала три квадратных метра. Пострадавших не было, от огня пострадала лишь кухонная мебель. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря пожар произошел в жилом доме в поселке Берёзово в Ханты-Мансийском АО. Возгорание было ликвидировано, пострадали пять человек.