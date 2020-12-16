Абакан, , 07:03 — REGNUM Обстановка с пожарами в Хакасии остаётся непростой. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

С начала года в регионе потушили 2217 пожаров. Более 60% от общего количества пожаров — горящий мусор (854). Также зарегистрировано 245 степных пожаров и 279 палов травы, 290 возгораний в жилых домах, 147 — в надворных постройках. 108 пожаров произошло в банях, 25 раз грели автомобили.

Одна из самых распространённых причин пожаров — неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении. Также зачастую речь идёт о нарушении правил устройства и эксплуатации электроприборов и печей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Хакасии при пожаре погиб работник локомотивного депо.

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