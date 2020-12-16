Кемерово, , 07:02 — REGNUM Вахтовый автобус съехал в овраг на дороге в Кемеровской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

«ДТП произошло сегодня около 07:30 (03:30 по московскому времени) в Новокузнецком районе, на 6-м км технологической автодороги одного из предприятий», — сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, водитель вахтовки не учел сложные погодные условия, в результате чего не справился с управлением и вылетел в овраг. В салоне находились восемь человек, в результате ДТП они все пострадали. Отмечается, что один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Оренбурге маршрутный автобус резко затормозил. Из-за этого упал один из пассажиров в салоне и получил травмы.

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