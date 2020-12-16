Кемерово, , 06:37 — REGNUM В Кемеровской области в овраг на технологической дороге опрокинулся вахтовый служебный автобус с пассажирами. Восемь пострадавших доставлены в больницу, один из них в тяжёлом состоянии. Происшествие произошло сегодня утром, 16 декабря.

«ДТП произошло сегодня около 07:30 (время местное) в Новокузнецком районе, на шестом километре технологической автодороги одного из предприятий, — сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону. — По предварительной информации, водитель служебного автобуса ПАЗ не учёл дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг».

Уточняется, что ДТП произошло на технологической дороге угольного разреза «Чернокалтанский».