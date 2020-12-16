Красноярск, , 06:29 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту избиения женщины в подъезде дома в Свердловском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

О произошедшем в полицию сообщил очевидец. По его словам, в подъезде жилого дома в микрорайоне «Белые росы» неизвестный несколько раз ударил женщину, а затем скрылся.

35-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Ей предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ («Побои»). Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по данному факту проводилась проверка.

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