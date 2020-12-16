Манила, , 03:25 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 21 километре к югу от города Сарангани. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 26,87 километра. Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали у побережья Вануату. Данных о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

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