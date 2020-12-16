Пенза, , 03:39 — REGNUM В Пензенской области возник крупный пожар в цеху по производству коробок. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

Информация о возгорании в селе Верхний Ломов поступила в дежурную часть в 01:06 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что загорелся расположенный на улице Московская цех по производству коробок. Площадь пожара предварительно оценивается в 700 кв. метров.

В настоящее время в тушении участвуют 23 человека и семь единиц спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области потушили крупный пожар, полыхавший в течение пяти часов в ангаре для металлопродукции.

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