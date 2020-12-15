Москва, , 23:00 — REGNUM Военнослужащий, охранявший вход в медучреждение Минобороны в центре Москвы, ранен злоумышленником, пытавшимся прорваться в больницу с ножом, сообщила 15 декабря журналистам представитель столичного управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По предварительным данным, нападавший находился в неадекватном состоянии.

Вечером 15 декабря мужчина попытался пройти через КПП медучреждения Минобороны на Гоголевском бульваре, напал на военнослужащего, охранявшего вход, и нанес ему ножевые ранения.

«В настоящее время подозреваемый, 1992 года рождения, задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для определения психического состояния здоровья мужчине будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказала Юлия Иванова.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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