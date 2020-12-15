Симферополь, , 21:03 — REGNUM Случаев незаконных действий в отношении собственности в Крыму, к сожалению, пока немало, пишет «Комсомольская правда». «Как правило, — отмечает издание, — схема здесь одна и та же: договоренности с представителями власти на низовом уровне приводят к оформлению объектов на нужных людей».

КП пишет об уголовном деле в отношении сотрудницы крымского Росреестра Виктории Ровенской. Обвинительное заключение по делу было вынесено не в ее пользу. Главный консультант отдела регистрации прав на объекты недвижимости Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым была обвинена в незаконном оформлении прав собственности на объекты недвижимости в поселке под Ялтой. Ей инкриминируется преступный умысел, который, как отмечается в публикации КП, «спровоцировало влияние неправомерного воздействия ее руководства». В материалах фигурирует один из ее начальников, на которого возложена ответственность за неправомерное влияние на подчинённую. «Но в отдельное производство дело почему-то не выделено. Сотрудники МФЦ, которые проверяли документы, предоставленные Виктории, в деле также не фигурируют». Runews24.ru сообщает о тяжелой болезни Ровенской, кроме того, она является матерью-одиночкой.

«При том, — пишет MOS.NEWS, — что в уголовном деле отсутствуют прямые доказательства виновности Ровенской, а само якобы совершенное ею преступление, по словам следователя Вдовенко К.Н., является «неочевидным и сложно доказуемым» (цитата из постановления следователя Вдовенко — т.д. 1 л. 15), Виктория Ровенская уже более 8 месяцев содержится в следственном изоляторе. Её адвокат считает, что содержание Ровенской под стражей — не что иное, как способ оказать на нее давление и вынудить признаться в преступлениях, которых она не совершала. Важным в этом деле представляется и то, что Ровенская страдает опасными хроническими заболеваниями, которые без должного лечения способны стать угрозой для её жизни».

КП цитирует интервью, которое дал адвокат Ровенской Иван Сидоров. «Хотелось бы обратить внимание на то, что расследование шло чрезвычайно быстро, даже простые дела длятся 6−7 месяцев, а это крайне непростое дело проходит гораздо быстрее и с серьезными нарушениями процесса, — отметил он. — Например, во время следствия не были проведены очные ставки между Ровенской и свидетелями. Не соблюдена и процедура подачи документов через МФЦ — сотрудниками не был проведён первичный анализ. Да и как свидетели — сотрудники МФЦ — в деле не фигурируют и даже не были опрошены. Зато есть записи разговоров Ровенской с Бибиковой, вторая даёт распоряжения Ровенской, что само по себе весьма странно. При этом обвинение не привлекает к ответственности г-жу Бибикову, хотя из записей понятно, что она знала о всех деталях обсуждаемой сделки. При этом следствием не доказано, что Ровенская обогатилась ввиду «карьеризма» и «имущественной выгоды», которые приписывают ей в обвинении правоохранительные органы. Более того, в материалах дела значатся факты противоречивых показаний свидетелей. Смущает и молниеносность судебного процесса, который проходит в каком-то ускоренном режиме без вызова свидетелей, которых со стороны обвинения значится 17 человек».

Наталья Бибикова, о которой упоминает адвокат, на тот момент исполняла обязанности начальника Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым и была освобождена от занимаемой должности весной 2020-го года. Таким образом, резюмирует «Комсомольская правда», адвокат склонен предполагать, что решение суда может быть таким же поспешным и несогласованным, как и весь обвинительный процесс. «Для справедливого расследования крайне важно, чтобы это дело было направлено на доследование в Следственный комитет, — уверено издание. — Ведь если реальные рейдеры не будут задержаны, ситуация может привести к непредсказуемым последствиям».