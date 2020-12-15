Новочеркасск, Ростовская область, , 20:50 — REGNUM В Ростовской области потушили крупный пожар, полыхавший в течение пяти часов в ангаре для металлопродукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 15 декабря.

«Пожар в Новочеркасске в 20:38 мск полностью ликвидирован на площади 1000 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что о пожаре на улице Газетной стало известно примерно в 16:00 мск. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. К месту был направлен пожарный поезд.

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