Кострома, , 20:16 — REGNUM Костромские полицейские провели обыски в домах и офисе ивановского бизнесмена Телмана Ферояна. Об этом корреспонденту ИА сообщил источник в правоохранительных органах.

ОМОН

Обыски прошли в том числе в здании дорожно-строительной организации АО «Дормостстрой», учредителем которой выступает Фероян.

По неофициальной информации, следственные действия инициированы костромскими правоохранителями и могут быть связаны с неуплатой налогов АО «Дормостстрой» при строительстве одной из федеральных автомобильных дорог.

В УМВД России по Костромской области оперативно прокомментировать ситуацию с обысками не смогли, указав, что официальная информация по ситуации может появиться позже.

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