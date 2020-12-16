Стокгольм, , 08:27 — REGNUM С 11 декабря число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 153 случая. Такие данные 15 декабря обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 7 667 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 341 029 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 20 931 человека.

По состоянию на 15 декабря, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 265 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3 694 пациента.