Курган, , 19:08 — REGNUM Курганских чиновников и бизнесменов предупреждают об участившихся случаях телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Злоумышленники звонят госслужащим и, представляясь помощниками федеральных министров, сообщают о том, что их кандидатура согласована на должность заместителя губернатора. Для назначения остался лишь шаг — перечисление крупной суммы денег на определённый счёт.

«За последнее время такие звонки поступили уже трем членам правительства Курганской области», — отмечают в штабе.

Кроме того, мошенники обзванивают руководителей курганских предприятий от имени одного из заместителей губернатора, требуя оказать финансовую благотворительную помощь. В правительстве Зауралья предупреждают, что благотворительность — дело добровольное, и реальные заместители главы региона к данным звонкам отношения не имеют.