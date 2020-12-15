Цхинвал, , 18:52 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России оказали помощь в деле предотвращения попытки взорвать бомбу в общественном месте в столице Южной Осетии, сообщает 15 декабря пресс-служба Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия.

Уточняется, что злоумышленники пытались устроить взрыв в одном из общественных мест города Цхинвал.

«В рамках союзнического взаимодействия Комитета государственной̆ безопасности Республики Южная Осетия и Федеральной̆ службы безопасности Российской̆ Федерации, а также при активном участии и задействовании сил и средств Службы внешней̆ разведки Южной Осетии выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в городе Цхинвале», — указано в сообщении КГБ Республики Южная Осетия.

Организатора попытки устроить террористический акт удалось задержать. В месте его проживания найден автомат АКС-74 и боеприпасы к нему, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, металлоискатель и холодное оружие.

Оперативно-разыскные и следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

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