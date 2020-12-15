Новочеркасск, Ростовская область, 15 декабря 2020, 18:20 — REGNUM Пожарным расчётам, которые ведут борьбу с огнём в ангаре для хранения металлопродукции в Ростовской области, понадобилось подкрепление. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 15 декабря.
К месту пожара отправлен пожарный поезд, уточнили в ведомстве. Огонь распространился на площади 1000 кв. метров.
ИА REGNUM сообщало, что загоревшийся ангар расположен на улице Газетной в Новочеркасске. Огонь вспыхнул на крыше здания. Все четыре человека, которые находились в помещении, покинули склад как только почувствовали запах дыма.
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