Новочеркасск, Ростовская область, , 18:20 — REGNUM Пожарным расчётам, которые ведут борьбу с огнём в ангаре для хранения металлопродукции в Ростовской области, понадобилось подкрепление. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 15 декабря.

К месту пожара отправлен пожарный поезд, уточнили в ведомстве. Огонь распространился на площади 1000 кв. метров.

ИА REGNUM сообщало, что загоревшийся ангар расположен на улице Газетной в Новочеркасске. Огонь вспыхнул на крыше здания. Все четыре человека, которые находились в помещении, покинули склад как только почувствовали запах дыма.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области загорелся ангар для хранения металла