Москва, , 17:42 — REGNUM Специалисты не обнаружили опасных предметов в здании Большого театра в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Проверка завершена — чисто», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, днём 15 декабря порядка 500 человек были эвакуированы из здания Большого театра после анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

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