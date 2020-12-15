Москва, 15 декабря 2020, 17:42 — REGNUM Специалисты не обнаружили опасных предметов в здании Большого театра в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Проверка завершена — чисто», — сказал собеседник агентства.
Как передавало ИА REGNUM, днём 15 декабря порядка 500 человек были эвакуированы из здания Большого театра после анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.
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