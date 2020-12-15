Сочи, Краснодарский край, , 17:42 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела о даче взятке за покровительство игорной деятельности вне установленной зоны на территории города-курорта Сочи. Дело направлено для обвинительного заключения в Генпрокуратуру. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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По версии следствия, в 2013—2014 годах двое фигурантов дела осуществляли в Сочи незаконную игорную деятельность. Чтобы избежать ответственности за противоправные действия, они передавали взятки должностному лицу ГУ МВД России по Краснодарскому краю — на общую сумму 460 тыс. рублей.

Один из фигурантов был задержан и арестован, также арестовано его имущество. Второй успел скрыться, он объявлен в розыск. Ранее обвиняемые также были признаны виновными по делу об организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Получатель взяток заключил со следствием досудебное соглашение, дело в отношении него выделено в отдельное производство.