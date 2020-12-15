Новочеркасск, Ростовская область, , 17:42 — REGNUM В Ростовской области загорелся ангар для хранения металлопродукции. Пожару присвоен третий ранг сложности из-за угрозы распространения огня, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 15 декабря.

О ЧП на улице Газетной в Новочеркасске стало известно примерно в 15:55 мск. По уточнённым данным, загорелась кровля металлического здания. Площадь пожара достигла 700 кв. метров. Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работают 46 человек и 13 единиц техники.