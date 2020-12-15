Ташкент, , 16:03 — REGNUM Вертолет для спасения туриста в горах Алма-Аты не удалось использовать из-за плохих метеоусловий. Об этом 15 декабря заявил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин на брифинге.

По его словам, в районе поиска небо было свободно от облачности. Однако взлет самолета допускается только по разрешению подразделений комитета гражданской авиации из Алма-Аты. В городе в это время наблюдалась низкая облачность, обледенение и туман.

Ильин также ответил на критику в социальных сетях. Министр пояснил, что мужчина был обнаружен в километре от места геолокации своего телефона. При этом пострадавший не подавал звуков и не отвечал на крики спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали заявил, что заблудившийся в горах жители Алма-Аты скончался после госпитализации. Спасатели разыскивали мужчину два дня.

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