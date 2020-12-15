Ставрополь, , 16:03 — REGNUM Семья из трех человек, один из которых — ребенок, отправилась угарным газом в частном доме в городе Пятигорске. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, сообщил 15 декабря на своей странице в Instagram глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Губернатор призвал жителей края быть внимательными при использовании газового и печного оборудования, следить за исправностью приборов и соблюдать все требования противопожарной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года в частном доме в Изобильненском округе Ставропольского края взорвался бытовой газ, в результате чего пострадали 42-летний мужчина и его родители. Все трое были госпитализированы.