Киев, , 15:55 — REGNUM В центре Киева 40 полицейских получили травмы во время стычек с участниками акции протеста. Об этом сообщила 15 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным пресс-службы, против правоохранителей применялись баллончики со слезоточивым газом. Один страж порядка получил сильный удар по голове и потерял сознание, у остальных — химические ожоги глаз.

Напомним, ранее сотрудники полиции попытались предотвратить установку палаток, которые хотели поставить представители среднего и малого бизнеса. Протестующие недовольны возможным ужесточением карантинных ограничений.

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