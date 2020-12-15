Красноярск, , 15:39 — REGNUM В пятиэтажном доме на ул. Парашютной в Красноярске взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщают местные СМИ.

Пострадали двое пенсионеров, их увезли в больницу.

Напомним, изначально очевидцы сообщали о взрыве бытового газа в пятиэтажке на Парашютной. В краевом главке МЧС ИА REGNUM не подтвердили информацию об этом, уточнив лишь, что «произошло происшествие», возгорания при этом не было. 30 человек эвакуировались из дома самостоятельно.

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