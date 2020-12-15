Белгород, 15 декабря 2020, 15:41 — REGNUM Крупную партию средства для похудения, содержащую сильнодействующее вещество, обнаружили сотрудники Белгородской таможни. В двух посылках отправитель пересылал около 15,5 тысячи капсул, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Международные почтовые отправления прибыли из Казахстана. В посылках в 430 жестяных упаковках содержалось около 15,5 тысячи капсул препарата для похудения. Экспертиза установила, что в них присутствует запрещенное вещество, общая масса которого превысила четыре килограмма.
По фактам контрабанды возбуждены уголовные дела.