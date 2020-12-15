Чебоксары, , 15:38 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня и его 15-летнего друга, которых обвинили в изнасиловании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что преступление было совершено в ночь с 14 на 15 марта 2020 года в Чебоксарах, когда обвиняемые находились в гостевом доме на праздновании дня рождения своей знакомой. По данным правоохранителей, в одной из комнат они поочередно изнасиловали 20-летнюю гостью именинницы. Кроме того, подростка также обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера.

Действия молодых людей были пресечены другими гостями праздника.

Чебоксарцев обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование группой лиц»). Кроме того, 15-летнему подростку так же инкриминируется совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ).

Несовершеннолетний фигурант уголовного дела находится под домашним арестом, его сообщник арестован. Дело передано в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Чувашии вынесен приговор 33-летнему чебоксарцу, которого обвинили в попытке изнасилования 15-летней школьницы. Ему назначено пять лет лишения свободы.

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