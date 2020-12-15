Ульяновск, , 15:22 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, которых обвинили в создании банды и похищении человека. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанут семь человек. Следствие полагает, что весной 2019 года двое обвиняемых, отбывавшие наказание в местной колонии, создали банду, члены которой занимались похищениями людей и вымогательством денег. Речь идёт о периоде с июня по ноябрь 2019 года.

В ведомстве уточняют, что пострадавшими проходят 12 жителей Ульяновской и Самарской областей. Правоохранители установили 17 эпизодов преступных действий.

В зависимости от роли и участия каждого предъявлены обвинения в создании банды (части 1, 2 ст. 209 УК РФ), похищении человека (ряд пунктов ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), вымогательстве (пункты «а», «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске был вынесен приговор четырём местным жителям, которых обвиняли в похищении человека и вымогательстве за его освобождение 100 млн рублей. Мужчина был освобождён в ходе спецоперации УФСБ. Фигурантам уголовного дела назначено от восьми до 12 лет лишения свободы.

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