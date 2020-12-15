Москва, , 15:11 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) сможет окончательно заделать трещину в российском модуле «Звезда», через которую утекает воздух, в феврале 2021 года. Об этом говорится в свежем номере журнала «Русский космос», который издаёт госкорпорация «Роскосмос».

Заместитель руководителя полетом российского сегмента МКС Юрий Гидзенко рассказал изданию, что полную герметизацию переходной камеры модуля космонавты смогут обеспечить после получения специального ремкомплекта. В феврале 2021 года его доставит на орбиту очередной грузовой корабль «Прогресс».

Ранее стало известно, что запуск к МКС корабля «Прогресс МС-16» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 15 февраля. Корабль стартует с космодрома Байконур.

Как сообщало ИА REGNUM, небольшую утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре 2019 года. В октябре этого года космонавты заклеили её термостойким скотчем и заплаткой из резины и фольги. Временный ремонт не помог полностью устранить утечку.

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